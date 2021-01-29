بنار ساخن.. وكالة ناسا تختبر صاروخا بنظام الإطلاق الفضائي.. شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد اختبار لمحرك مصمم لبعثات إلى الفضاء السحيق.





أجرت وكالة "ناسا" أمس الخميس أول اختبار بـ"نار ساخن" لأحد محركاتها "آر اس-25" والذي سيساعد في تشغيل صاروخ نظام الإطلاق الفضائي التابع للوكالة في مهام الفضاء السحيق المستقبلية.





وقد أطلقت وكالة «ناسا» الفضائية الأمريكية تحذيرًا من خطر جسيم يقترب من الأرض اليوم، حيث رصدت نيزكا ضخما يتخذ مسارًا خطيرًا في النظام الشمسي، ويهدد كوكب الأرض، و يزيد حجم النيزك عن حجم ملعب كرة قدم كبير، وقد صنفته خطيرًا ومهددًا، حيث يستعد للمرور في مسار بالقرب من الأرض.





ووفقًا للوكالة فإن قطر النيزك يبلغ حوالي 256 مترًا، وسرعته المتوقعة تصل إلى نحو 3.6 كم في الثانية الواحدة، أي حوالي 13 ألف كم في الساعة.