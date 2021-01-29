ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بنار ساخن.. وكالة ناسا تختبر صاروخا بنظام الإطلاق الفضائي.. شاهد

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:39 م
وكالة ناسا
وكالة ناسا
Advertisements
شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد  اختبار لمحرك مصمم لبعثات إلى الفضاء السحيق. 

أجرت وكالة "ناسا"  أمس الخميس أول اختبار بـ"نار ساخن" لأحد محركاتها "آر اس-25" والذي سيساعد في تشغيل صاروخ نظام الإطلاق الفضائي التابع للوكالة في مهام الفضاء السحيق المستقبلية.

وقد أطلقت وكالة «ناسا» الفضائية الأمريكية تحذيرًا من خطر جسيم يقترب من الأرض اليوم، حيث رصدت نيزكا ضخما يتخذ مسارًا خطيرًا في النظام الشمسي، ويهدد كوكب الأرض، ويزيد حجم النيزك عن حجم ملعب كرة قدم كبير، وقد صنفته خطيرًا ومهددًا، حيث يستعد للمرور في مسار بالقرب من الأرض.

ووفقًا للوكالة فإن قطر النيزك يبلغ حوالي 256 مترًا، وسرعته المتوقعة تصل إلى نحو 3.6 كم في الثانية الواحدة، أي حوالي 13 ألف كم في الساعة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حظه من السما.. شاب إندونيسى يعثر على نيزك بـ 1.4 مليون جنيه استرلينى

ناسا تختار رواد فضاء جدد لغزو القمر.. تفاصيل

أكبر من تمثال الحرية.. كويكب ضخم يمر بجوار الأرض في عيد الميلاد

أسود ودببة حديقة برلين تشارك في احتفالات رأس السنة.. فيديو

خطير.. وكالة ناسا تكشف عن اقتراب نيزك ضخم من الأرض

حدث ليلا.. مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن التعديل الوزاري..أب بلا رحمة يقتل ابنه بالدقهلية.. الكشف عن أسماء المرشحين لرئاسة الزمالك

ترشيحاتنا

بالملايين.. تعرف على حجم خسائر حريق سوق التوفيقية بالقاهرة

عالم أوبئة ألماني يحذر من أسوأ سيناريو لفيروس كورونا.. فيديو

المدرب الفنكوش .. طنطا يطيح بـ رضا عبد العال من تدريب الفريق

معيط: رغم كورونا حلينا مشكلة المعاشات بتكلفة 36 مليار وزادت 14%

مديرة مستشفى عزل تزف بشرى سارة بشأن أعداد مصابي كورونا

بشأن كورونا .. نداء عاجل من السعودية لـ مرتادي المساجد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات فيفي عبده

نشرة المرأة والصحة| 10 معلومات عن خبير التجميل محمد الصغير.. سر عدم إصابة البعض بـ كورونا

بإطلالة كاجوال.. زوجة عماد متعب تتألق برفقة بناتها من الأهرامات