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رياضة

جماهير الأهلي بالدوحة تستقبل بعثة الفريق بـ "القاضية ممكن"..صور

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:44 م
جماهير الأهلي بالدوحة
جماهير الأهلي بالدوحة تستقبل بعثة الفريق بالقاضية ممكن
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عبدالحكيم أبو علم
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المصري إلى مطار الدوحة، للمشاركة في كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

ويترأس بعثة الأهلي في مونديال الأندية محمود الخطيب، رئيس النادي، ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة ممثلًا عن قارة إفريقيا، بعد تتويجه ‏بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة.‏

وسبق أن حقق الأهلي الفوز بالمركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، ‏ويسعى الفريق إلى تحقيق طموحات وتطلعات الجماهير في نسخة البطولة التي تقام خلال ‏فبراير المقبل في قطر.‏
 
وحرصت جماهير الأهلي علي إستقبال بعثة الفريق في الطريق الي الفندق بصورة ولافتات القاضية ممكن.

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