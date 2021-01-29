جماهير الأهلي بالدوحة تستقبل بعثة الفريق بـ "القاضية ممكن"..صور

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المصري إلى مطار الدوحة، للمشاركة في كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.
ويترأس بعثة الأهلي في مونديال الأندية محمود الخطيب، رئيس النادي، ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة ممثلًا عن قارة إفريقيا، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة.
وسبق أن حقق الأهلي الفوز بالمركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، ويسعى الفريق إلى تحقيق طموحات وتطلعات الجماهير في نسخة البطولة التي تقام خلال فبراير المقبل في قطر.
وحرصت جماهير الأهلي علي إستقبال بعثة الفريق في الطريق الي الفندق بصورة ولافتات القاضية ممكن.