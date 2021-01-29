جماهير الأهلي بالدوحة تستقبل بعثة الفريق بـ "القاضية ممكن"..صور

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المصري إلى مطار الدوحة، للمشاركة في كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.





ويترأس بعثة الأهلي في مونديال الأندية محمود الخطيب، رئيس النادي، ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة ممثلًا عن قارة إفريقيا، بعد تتويجه ‏بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة.‏





وسبق أن حقق الأهلي الفوز بالمركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، ‏ويسعى الفريق إلى تحقيق طموحات وتطلعات الجماهير في نسخة البطولة التي تقام خلال ‏فبراير المقبل في قطر.‏

وحرصت جماهير الأهلي علي إستقبال بعثة الفريق في الطريق الي الفندق بصورة ولافتات القاضية ممكن.



