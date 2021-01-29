الصحة: تطعيم كورونا اختياري لجميع فئات الشعب.. وسيتم توقيع إقرار بالموافقة عليه

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن التطعيم ضد فيروس كورونا اختياري لجميع فئات الشعب وسيتم توقيع إقرار بالموافقة عليه.





وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر": "حاليا الأطقم الطبية هي التي تسجل علي الموقع للحصول علي التطعيم وبعد الانتهاء سيتم فتح التطبيق للمواطنين".





وأشار متحدث وزارة الصحة إلى أن الجرعة الثانية مؤمنة لكل الأطقم الطبية التي حصلت علي الجرعة الأولي من اللقاح.





وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، أن 1315 من الأطقم الطبية تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد ب 22 مستشفى عزل وحميات بعدد من محافظات الجمهورية منذ الإثنين الماضي وحتى أمس، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع الأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد.