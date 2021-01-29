بسام راضي: الرئيس السيسي وجه باستغلال الأراضي والمساحات غير المستغلة داخل الريف.. فيديو

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مبادرة تطوير الريف المصري تأتي في إطار مشروع قومي غير مسبوق في تاريخ مصر.





وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المشروع يهدف لتطوير قرى الريف المصري، والبالغ عددها أكثر من 4700 قرية بتوابعها، كالنجوع والعزب والكفور.





وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلي أن أكثر من نصف سكان مصر يقطنون في الريف، موضحا أن المشروع مقسم إلي 3 مراحل رئيسية على مدار 3 سنوات بتكلفة 500 مليار جنيه.





وأوضح أن المرحلة الأولي للمشروع تضم 1500 قرية يقطنها أكثر من 15 مليون مواطن، وستبدأ خلال هذا الشهر، لافتا إلي أن الرئيس السيسي وجه باستغلال الأراضي والمساحات غير المستغلة داخل الريف المصري، وأن هناك حرصا علي الحوار والتواصل المجتمعي مع أهالي القري التي يتم تطويرها.