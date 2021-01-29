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أخبار العالم

قرار هام من الصحة الكويتية بشأن الوافدين

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:55 م
الكويت
الكويت
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محمود نوفل
أصدرت وزارة الصحة الكويتية قرارا  بإعفاء «البدون» المنتهية بطاقاتهم الأمنية من رسوم الخدمات الصحية حتى نهاية أبريل المقبل. 

وذكرت الصحة الكويتية أن ذلك القرار يأتي مراعاة لظروفهم الإنسانية ولإعطائهم مهلة حتى يتمكنوا من استخراج بطاقاتهم الأمنية خلال هذه الفترة.

ووجهت وزارة الصحة نداءً عاجلا  لجميع مستشفياتها والمراكز الصحية التابعة للوزارة بإعفاء غير محددي الجنسية الذين انتهت بطاقاتهم الأمنية منذ فترة زمنية تزيد على الشهر من رسوم الخدمات الصحية التي يتلقونها بمستشفيات ومراكز وزارة الصحة حتى نهاية أبريل للعام الحالي 2021. 

وشددت الصحة الكويتية علي ضرورة أن يتقدموا بالأوراق الثبوتية والبطاقة الأمنية منتهية الصلاحية عند تلقي الخدمة الصحية، هذا إضافة إلى إعفاء جميع حاملي البطاقات المعتمدة من قبل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من رسوم العلاج.
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