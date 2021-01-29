أول رد من مدير مستشفى المنشاوى ضحية بلطجية مياه النار

أكد الدكتور محمد جابر مدير مستشفي المنشاوي بطنطا والمعتدي عليه من جهه بلطجيه برش وجهه بــ"ميه النار"، في تصريحات صحفيه "سآخذ حقي بالقانون امام النيابة والقضاء وحسبنا الله ونعم الوكيل فيمن اعتدوا عليا عقب خروجي يوم الأربعاء من عيادتي بطنطا حيث فوجئت ببلطجيه يرشون مياه النار في وجهي وفقدت الوعي والتركيز بعدها".









وتابع الطبيب بقوله " شكرا لكل من ساندني ودعمني من أول وزيره الصحة ومحافظ الغربية وزملائي بقسم الحروق بكفرالزيات وسأعود واخلص في عملي من اجل المرضي عقب شفائي بإذن الله"









وتابع الطبيب بقوله" شكرا لزملائي بمستشفي المنشاوي اللي غمروني بحبهم وحضورهم لزيارتي والاطمئنان علي صحتي وربنا يشفيني ويعافيني من اجل استكمال مسيره التطوير ومواجهه جائحه كورونا لتأمين حياه المرضي عقب عودتي للعمل" .





وكان المستشار أحمد الشافعي رئيس نيابه ثان طنطا بمحافظة الغربية قرر حبس "3 بلطجية، وسيدة، وطبيب" في واقعة الاعتداء علي مدير مستشفي المنشاوي بطنطا، 4 أيام علي ذمة التحقيقات .









واستندت النيابة العامة في اثبات الوقائع لاعترافات المتهمين الذي بينهم طبيب شغل منصب مدير مستشفي المنشاوي الأسبق وسكرتيره عيادته الخاصه و3 بلطجيه، وسماع أقوال شهود عيان، وتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية والإدارية، كما تم إخطار نقابة الأطباء والجهات المعنية.





وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد أسامه ابو فرد مأمور قسم ثان طنطا، بورود بلاغ يفيد بإلقاء مجهولين مياه نار على وجه الدكتور محمد جابر، مدير مستشفى المنشاوي العام، وإصابته بحروق في الوجه.





وانتقلت الأجهزة الأمنية، إلى محل البلاغ، وأفادت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا، بقيام شخصين مجهولين، بإلقاء مادة حارقة "مياه نار"، على مدير مستشفى المنشاوي العام، أثناء نزوله من عيادته الخاصة بدائرة قسم ثان طنطا.





وبتقنين الاجراءات الأمنيه وبتفريغ كاميرات بمحيط محل وقوع الحادث تم تحديد هويه 3 بلطجية مرتكبي الواقعة، وبتقنين الاجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم مواد حارقة.





وأوضحت مصادر أمنيه، ان التحريات كشفت عن تورط الدكتور متولي أبورية، مدير مستشفي المنشاوي الأسبق ورئيس قسم الجراحة الحالي، بتحريض سكرتيرة عيادته الخاصه، لجلب البلطجية الثلاثه، وشراء مواد كاويه "ميه نار" للاعتداء الطبيب المذكور .





وأشارت المصادر الأمنية أن المتهمين هم "ج. ا. م" 27 سنه عاطل مقيم مركز طنطا ولها معلومات مسجله سرقة ومخدرات و " و. م. ا" 45 سنه عاطل مقيم مركز طنطا و " ر. ع. ا" 44 سنه عاطل وله معلومات و" م. ا. م" طبيب استشاري و "ه. ا. ح" دبلوم وسكرتيرة بعيادة الطبيب المتهم





وأفادت التحريات الأمنية بفريق البحث الجنائي انه كان هناك اتفاق على مبلغ مالى قدرة ١٠ آلاف جنية للتنفيذ تم استلام ٣ آلاف منهم قبل تنفيذ الجريمة





واوضحت التحريات ان المتهمين حاولوا تنفيذها قبلها بيوم ولكن فشلت المحاولة موضحا أن يوم التنفيذ حضر المتهم الرئيسي عند عياده المجني عليه وابلغه انه السايس وعند فتحه شباك السياره القي عليه ميه النار علي وجهه واصابه بجروح وحروق من الدرجه الأولي والثانية والقرحه بالعين اليسري .





وبمواجهه المتهمين الخمسه اعترفوا بدايه من الأول حتي الخامس بارتكاب الواقعه وإحداث عاهة بالمجني عليه؛ بسبب خلافات سابقة بين الطبيبين المشار إليهما.



