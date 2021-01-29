بإطلالة كاجوال.. زوجة عماد متعب تتألق برفقة بناتها من الأهرامات





وتألقت يارا نعوم ، ببنطال كاجوال باللون الأسود، ومرتديه معه بلوفر باللون البيج، ونسقت معه كارديجان باللون البيج والأبيض الذى يبرز جمالها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من الماكياج الذى يبرز جمال انوثتها، وارتدت نظارة شمسية باللون البيج.





كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة، ووضعت قبعة باللون البيج لإكمال ظهورها.