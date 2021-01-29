وثائق مسربة تكشف هلع تنظيم الإخوان من تصنيفه منظمة إرهابية

عرض الإعلامي محمد موسى وثائق دبلوماسية مسربة، كشف النقاب عنها موقع “جلوبال ووتش ” الفرنسي في تقرير له ، تظهر حالة القلق التي تسود التنظيم العالمي لجماعة الاخوان الإرهابية ، بسبب توجهات الولايات المتحدة الأمريكية لإدراج الجماعة على القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية.





وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، الوثائق المسربة كشفت عن أجواء الهلع والفزع التي سادت الجماعة الإرهابية، عقب التقرير الذي أصدرته لجنة الأمن القومي في الكونجرس الأمريكي في يوليو 2018 بعنوان “التهديد العالمي للإخوان المسلمين ” والتي يتكون من 90 صفحة حسب الوثائق المسربة، حيث اعتبر أن الجماعة بأفرعها المنتشرة في أكثر من 70 دولة منظمة إسلامية متطرفة تمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.



