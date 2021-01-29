مصرع طفل وإصابة شخصين في حادثين متفرقين بقنا

لقى طفل مصرعه وأصيب شخصان آخران، اليوم الجمعة، في حادثي سير، أحدهما بقرية دندرة فى مركز قنا، والآخر بقرية الدهشة بفرشوط.





تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، يفيد مصرع أكرم الأمير عبد الفتاح 15 عاما، فى حادث سير بمدينة فرشوط.

كما تلقى إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد إصابة كلا من: أحمد عبد الكريم محمد 21 عاما، أحمد حسين يوسف 10 أعوام، فى حادث تصادم بقرية دندره.

من جانبه دفع مرفق اسعاف قنا، بـ 3 سيارات إسعاف، لنقل الطفل المتوفى إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزى، والمصابين إلى مستشفى قنا العام.

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تحررت المحاضر اللازمة بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.



