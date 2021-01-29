السويد إلى نهائي مونديال اليد بعد الفوز على فرنسا 32- 26

حجز منتخب السويد مكانه في المباراة النهائية لكأس العالم لليد بعد الفوز على فرنسا، بنتيجة 32-26، في مباراة نصف النهائي لمونديال بطولة العالم لكرة اليد بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة، وتسيد لاعبو منتخب السويد، شوطي المباراة وبدا الفارق واضحا في الإمكانيات والقدرات المهارية، حيث تلاشى وجود المنتخب الفرنسي، تماما في معظم فترات المباراة، في الوقت الذي تلاعب فيه مهاجمو المنتخب السويدي بشباك مرمى المنتخب الفرنسي.





وأنهى منتخب السويد الشوط الأول بتفوقه بنتيجة 16-13 ، وسط تفوق ملحوظ للاعبي منتخب السويد، خاصة لاعبي الأجناب، الذي كان لهم دور كبير في خلخلة دفاع المنافس، وحاول لاعبي المنتخب الفرنسي في العودة خلال النصف الثاني من الشوط، وقلصوا النتيجة ولكن فشلوا في التعديل، وفي الشوط الثاني واصل المنتخب السويدي السيطرة والتألق وحقق الفوز.





واستطاع منتخب فرنسا الوصول لنصف النهائي بعد تغلبه علي منتخب المجر علي بنتيجة 35-32، اما منتخب السويد فتغلب علي منتخب قطر بنتيجة 35-23.





وشهدت المباراة حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، مباريات نصف نهائي بطولة العالم لليد، بحضور السفير بيير اكسل فريلنجسدورف السفير السويدي بمصر، وفرانسوا بوجو القنصل الفرنسي بمصر، فريدريك راب رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم، عندان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي، هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة، وحسين لبيب مدير البطولة.





واحتلت مصر المركز السابع في بطولة العالم بعد أن قدمت مباراة أكثر من رائعة أمام بطل العالم الدنمارك وخسرت بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة والأشواط الإضافية بنتيجة 39-38.