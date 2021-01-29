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اختيار الشعب للسيسي بإرادة حرة.. الباز: الشعب المصرى تخلص فى 25 يناير من نظام فاسد

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:36 م
محمد الباز
محمد الباز
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شيرين عادل
قال الإعلامى محمد الباز، إن مصر خلال العشر سنوات شهدت ثورتين كبيرتين وهما 25 يناير و30 يونيو واختيار الشعب الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال مسيرة التنمية.

وأكد "الباز" ، خلال تقديمه  حلقة "آخر النهار" والمذاع عبر فضائية النهار اليوم الجمعة، أن الشعب المصرى تخلص فى 25 يناير عام 2011  من نظام فاسد ومرهق ومثل عبئا كبيرا على الشعب المصرى وإلا  لما خرج المصريون ضد النظام السابق ، أما فى 30 يونيو تخلصنا من جماعة فاشية ، كاذبة وتتاجر باسم الله وظل أمام المصريين المؤسسة العسكرية الوطنية الأولى وهى "  مؤسسة الجيش " 

وأشار إلى أنه بعد 7 سنوات ظهرت أفكار وانجازات وتغيير فى وجوه كثيرة جدأ والذى كان له ثمن تحملته فئات عديدة  ، لافتأ إلى أن اختيار المصريين للرئيس عبد الفتاح السيسى كان اختيارا حرا " والذى حمل مسار التنمية والإصلاح.

وتابع  أن هناك أناسا يشككون دائما  بعبارات "عملتوا ايه فى الــ 7 سنين  ومحصلش حاجة فى  البلد "، مؤكدأ أن هذه عبارات باطلة وكاذبة خاصة أن مصر تشهد تنمية وإصلاحا كبيرا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. 
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