أستاذ علاقات دولية: كورونا وجه ضربات قاسية للاقتصاد الأمريكي.. فيديو

قال الدكتور أدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون، إن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد أكبر انكماش اقتصادي منذ 74 عاما.





وأضاف "غريب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عودة الاقتصاد الأمريكي لوضعه الطبيعي يتوقف علي نجاح اللقاح، مؤكدا أن فيروس كورونا وجه ضربات قاسية للاقتصاد الأمريكي.





وأشار إلي أن الولايات المتحدة لم تكن مستعدة لمواجهة مثل هذه التحديات، موضحا أن خطر الأوبئة قد يكون أكبر خطر علي العالم بعد الخطر النووي.





وأوضح أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون، أن هناك أكثر من 200 ألف شركة في أمريكا أغلقت بسبب فيروس كورونا، معقبا: "الحائجة أثرت علي عدد كبير من الموظفين في الشركات بأمريكا".