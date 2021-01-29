ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمود الخطيب يحيى جماهير الأهلي من الجالية المصرية في قطر

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:42 م
الخطيب
الخطيب
Advertisements
إسماعيل محمود
قام محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بتحية جماهير المارد الأحمر من الجالية المصرية المقيمة بقطر، وذلك عقب وصول بعثة الفريق للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وفور خروج بعثة الفريق من مطار حمد الدولي، توجه الخطيب لتحية مشجعي الأهلي اللذين احتشدوا خارج المطار لاستقبال أبطال أفريقيا، قبل المشاركة في مونديال الأهلي.

وغادرت بعثة النادي الأهلي، مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، متجهة إلى فندق الإقامة، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وحطت الطائرة القادمة من العاصمة القاهرة والتي تحمل على متنها بعثة النادي الأهلي، في مطار حمد الدولي بقطر، وتم إجراء مسحات الكشف عن فيروس كورونا في الوقت الحالي للاعبين، قبل السماح لهم بمغادرة المطار.

وبعد الانتهاء من إجراء المسحة، غادرت البعثة لمطار حمد، واستقبلهم العشرات من الجالية المصرية في قطر، استقبالا حافلا.

وستتوجه البعثة على الفور لمقر فندق الإقامة، رفقة فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، الذي غادر المطار ذاته منذ قليل.

وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية، النادي الأهلي، في مواجهة الدحيل القطري، حيث يلتقيان يوم الخميس المقبل، في الدور الثاني من المسابقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يواجه الدحيل.. وتيجري المكسيكي يواجه أولسان الكوري

تاريخ مواجهات الأهلي وبايرن ميونخ بعد احتمالية مواجهتهما في كأس العالم للأندية

قرار نهائى.. الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي في مونديال الأندية بقطر

رئيس رابطة جماهير الأهلي بالدوحة: شعبية النادي في الخليج لا تقارن

وصول أولى الفرق لـ قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية.. بعثة الأهلي تصل قطر

ترشيحاتنا

جندناه منذ 40 عاما.. كيف أصبح ترامب رجل الـ KGB في البيت الأبيض بشهادة ضابط مخابرات سابق؟

مدرب الدحيل: مباراتنا أمام الأهلي صعبة لهذه الأسباب

ولاد عمي كلو حقي.. المتهم بـ حريق سوق التوفيقية يكشف تفاصيل ارتكابه للواقعة

عالم أوبئة ألماني يحذر من أسوأ سيناريو لفيروس كورونا.. فيديو

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات فيفي عبده

العربية: ترقب للإفراج عن المصريين المختطفين في ليبيا خلال ساعات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب تجمع عائلي وجنازة.. بريطانية تصاب بصدمة بعد تغريمها 10 آلاف جنيه إسترليني

الصين تهدد عرش تيسلا وتطرح نيو NIO ET7 ذاتية القيادة بمدى 1000 كيلو للشحنة.. صور

سبقهما شاروخان.. عروسان يحتفلان بزفافهما فى الصحراء البيضاء بالوادي الجديد