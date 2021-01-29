محمود الخطيب يحيى جماهير الأهلي من الجالية المصرية في قطر

وفور خروج بعثة الفريق من مطار حمد الدولي، توجه الخطيب لتحية مشجعي الأهلي اللذين احتشدوا خارج المطار لاستقبال أبطال أفريقيا، قبل المشاركة في مونديال الأهلي.





وحطت الطائرة القادمة من العاصمة القاهرة والتي تحمل على متنها بعثة النادي الأهلي، في مطار حمد الدولي بقطر، وتم إجراء مسحات الكشف عن فيروس كورونا في الوقت الحالي للاعبين، قبل السماح لهم بمغادرة المطار.





وبعد الانتهاء من إجراء المسحة، غادرت البعثة لمطار حمد، واستقبلهم العشرات من الجالية المصرية في قطر، استقبالا حافلا.





وستتوجه البعثة على الفور لمقر فندق الإقامة ، رفقة فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي ، الذي غادر المطار ذاته منذ قليل.



وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية ، النادي الأهلي ، في مواجهة الدحيل القطري ، حيث يلتقيان يوم الخميس المقبل، في الدور الثاني من المسابقة.

وغادرت بعثة النادي الأهلي، مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، متجهة إلى فندق الإقامة، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية.