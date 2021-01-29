جماهير الأهلي تزلزل تويتر بعد وصول بعثة المارد الأحمر لـ قطر.. شاهد









دشن عدد كبير من جمهور النادى الأهلى، هاشتاج ‎#اهلي_الابطال_جاهز_للمونديال عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" لدعم الفريق قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية.









وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالاتى:









‏اجهزوا يا ابطال من أجل الحلم ‎#اهلي_الابطال_جاهز_للمونديال





‏بطل القاره جاهز للاحتفال 🦅🔥👌💪 ‎#اهلي_الابطال_جاهز_للمونديال









‏‎#اهلي_الابطال_جاهز_للمونديال

ان شاء الله سيكون لنا دور رائع هناك









‏لما تبقى بطل أفريقيا ومزاجك عالي 😎❤️‎#اهلي_الابطال_جاهز_للمونديال









‏‎#اهلي_الابطال_جاهز_للمونديال فرحتنا بظهور الاهلي في كاس العالم للانديه كبيره ولكن فرحتنا الاكبر هو رؤيه جمهورنا الغالي في المدرجات حتى لو خارج الحدود الاولى يا اهلي.









‏‎#اهلي_الابطال_جاهز_للمونديال ي كاتب التاريغ افتح الصفحات ل امجاد جديده ان شاء الله









‏مع بدايه طموح جديد وبطوله جديده

الاهلى داخل على معترك عالمى هذه المره

وللمره السادسه فى تاريخ نادينا

نتمنى التوفيق والسير فى طريق العالميه

وتقديم افضل المستويات فى المنديال

جاهزين ياابطال للتحدي الجديد

وباذن الله منصورين ‎#اهلي_الابطال_جاهز_للمونديال









‏اللهم بحق يوم الجمعة انصر الاهلى الغالى فى كأس العالم ❤️❤️❤️قولو ءامين ‎#اهلي_الابطال_جاهز_للمونديال.









غادرت بعثة النادي الأهلي، مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، متجهة إلى فندق الإقامة، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية.









وحطت الطائرة القادمة من العاصمة القاهرة والتي تحمل على متنها بعثة النادي الأهلي، في مطار حمد الدولي بقطر، وتم إجراء مسحات الكشف عن فيروس كورونا في الوقت الحالي للاعبين، قبل السماح لهم بمغادرة المطار.









وبعد الانتهاء من إجراء المسحة، غادرت البعثة لمطار حمد، واستقبلهم العشرات من الجالية المصرية في قطر، استقبالا حافلا.









وستتوجه البعثة على الفور لمقر فندق الإقامة، رفقة فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، الذي غادر المطار ذاته منذ قليل.









وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية، النادي الأهلي، في مواجهة الدحيل القطري، حيث يلتقيان يوم الخميس المقبل، في الدور الثاني من المسابقة.











