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محافظات

"حياة كريمة": تنفيذ محطة صرف صحى لخدمة 3 قرى بالوادى الجديد

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:39 م
حياة كريمه: تنفيذ
"حياة كريمه": تنفيذ محطة صرف صحى لخدمة 3 قري بالوادى الجديد
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منصور ابوالعلمين
أعلن المهندس مجدي حسن الطماوي، رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، الانتهاء من الرسومات الهندسية وأعمال الرفع المساحي لإقامة محطة صرف صحي لخدمة 3 قرى بالمركز. 

أوضح مجدى الطماوى، في بيان صحفي له، اليوم الجمعة، أن المشروع يتضمن إقامة محطتي معالجة ورفع بقرية الشركة 8، وجاري الإعداد لتنفيذ المشروع بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لخدمة 3 قرى هي: " الشركة 8 – الشركة 17 – الشركة 55" ، مضيفا أن المركز انتهى من رفع 600 متر مربع، بمقر قرية الشركة 8 لإقامة وحدة بيطرية ووحدة نيتروجين، وتجهيز قطعة أرض أخرى بالقرية لإقامة مدرسة إعدادية عليها خلال الفترة القليلة المقبلة، لافتا إلى أن المشروعات التي تنفذ بقرية الشركة 8 شمال مدينة الخارجة، تأتي ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

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من جانب آخر كانت مستشفى الفرافرة المركزي بمحافظة الوادي الجديد، قد استقبلت قافلة جمعية "الليدرز" الطبية المجانية والتي تزور المحافظة خلال الفترة من ٢٨ وحتى ٣١ يناير الحالي لتوقيع الكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية وصرف العلاج بالمجان لأهالي مركز الفرافرة.
وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، في بيان صحفي له، أن القافلة تضم تسعة تخصصات طبية هي (الأطفال -أنف وأذن -مخ وأعصاب -جلدية -جراحة عامة -نساء وتوليد -أمراض القلب -جراحة عيون -أسنان)، مشيرًا إلى أن القافلة تقوم أيضًا بتدريب أعضاء فريق التمريض بالمستشفى على إنعاش القلب وإسعاف حالات الإصابات الخطيرة.

وفي ذات السياق بدأت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، أمس الخميس، تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا، بأقسام العزل بمستشفيات الوادي الجديد بلقاح فيروس كورونا المستجد، على أن يتم تباعًا إعطاء اللقاح لباقي أفراد الأطقم الطبية والفئات المسموح لها بأخذه.
جاء بدء التطعيم بلقاح كورونا في مستشفى الخارجة العام، أحد المستشفيات المخصصة لعزل الحالات الإيجابية في محافظة الوادي الجديد، في ضوء قرار وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، بإعطاء إشارة بدء تطعيم الطواقم الطبية بالمستشفى بلقاح كورونا، بعدما أوضحت وزارة الصحة أن التطعيمات آمنة، وخضعت لكافة التحاليل التي أثبتت فاعليتها، مشيرةً إلى أن الدراسة أثبتت فعالية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه في توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%.

وشدد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، في تعليماته إلى لجنة مكافحة العدوى بالمديرية ومشرفات التمريض بالمستشفيات، باتباع سياسة منع العدوى، بعدم دخول الزيارة لعدم انتشار العدوى واتباع معايير الجودة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يخالف هذه اللوائح المتبعة لصالح العمل والمرضى.

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