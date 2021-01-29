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تعليم

استلام خط موبايل مجاني.. بنات عين شمس تعلن تعليمات مهمة للطالبات

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:09 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قالت الدكتورة رقية شلبي، عميد كلية البنات بـ جامعة عين شمس، إن التعليم خلال الفصل الدراسي الاول اعتمد على النظام الهجين ، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجهًا لوجه" و"التعلم عن بُعد"، موضحة أن الكلية ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء بشأن تأجيل الامتحانات واعلان الجداول في اول فبراير .

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وأكدت الدكتورة رقية خلال تصريحاتها لصدى البلد، أهمية نظام "موودل" لسير العملية التعليمية، مشيرًة إلى أنه تم تفعيله بشكل كامل، وتفعيل 30 بريدا إلكترونيا جامعيا للطلاب بالإضافة إلى ايميلات هيئة أعضاء التدريس.

وأشارت عميد كلية البنات الى أنه يتم رفع جميع المحاضرات بشكل مستمر وفعال عبر نظام موودل الذي أثبت أهميته خلال الفترة الحالية .

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وأشارت إلى أنه على جميع الطالبات اللاتي تقدمن بأبحاث اجتماعية من الفرق الأربعة للعام الجامعي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ التوجه إلى منفذ المصرية للاتصالات، والتي سيتواجد داخل الكلية يوم الأربعاء الموافق ٣/ ٢ /٢٠٢١ ( فقط) وذلك من الساعة ٩ صباحا وحتى ٢ ظهرا ومن تجد اسمها؛ ستتسلم "خط موبايل مجاني" عبر البطاقة الشخصية، علما بأن منفذ المصرية للاتصالات متواجد باقي الايام في الحرم الجامعي بالعباسية.
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