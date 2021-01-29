استلام خط موبايل مجاني.. بنات عين شمس تعلن تعليمات مهمة للطالبات

قالت الدكتورة رقية شلبي، عميد كلية البنات بـ جامعة عين شمس ، إن التعليم خلال الفصل الدراسي الاول اعتمد على النظام الهجين ، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجهًا لوجه" و"التعلم عن بُعد"، موضحة أن الكلية ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء بشأن تأجيل الامتحانات واعلان الجداول في اول فبراير .





اقرأ أيضا :





وأكدت الدكتورة رقية خلال تصريحاتها لصدى البلد، أهمية نظام "موودل" لسير العملية التعليمية، مشيرًة إلى أنه تم تفعيله بشكل كامل، وتفعيل 30 بريدا إلكترونيا جامعيا للطلاب بالإضافة إلى ايميلات هيئة أعضاء التدريس.





وأشارت عميد كلية البنات الى أنه يتم رفع جميع المحاضرات بشكل مستمر وفعال عبر نظام موودل الذي أثبت أهميته خلال الفترة الحالية .





اقرأ أيضا :



