البحوث الزراعية: القطن المصري الأول عالميا من حيث الجودة.. فيديو

قال الدكتور محمد الأمير، رئيس قسم بحوث المحافظة على أصناف القطن المصري بمركز البحوث الزراعية، إن القطن المصري ما زال يحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث الجودة وكفاءة التيلة.





وأضاف "الأمير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تحتل المركز السابع على مستوى العالم من حيث الإنتاجية، لافتا إلى أن مصر تنتج 23% من الأصناف الفائقة والطويلة.





وأشار إلي أن القطن المصري ما زال له سمعته العالمية ولا يمكن لأي دولة في العالم أن تضاهي جودة القطن المصري من حيث النعومة وكفاءة الغزل، لافتا إلى أن مصانع الروبيكى تمتاز بدرجة عالية من الكفاءة ونستطيع من خلالها تحويل القطن المصري إلى منسوجات يتم تصنيعها فى مصر بدلا من تصدير المادة الخام إلى الخارج.





وأوضح أن القطن هو المحصول الوحيد الذى له منظومة خاصة تختلف عن أى محصول أخر، قائلا: "نسعى للحفاظ على نقاوة القطن لتحقيق أعلى إمكانية ممكنة".