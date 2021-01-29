حسام موافي: القدوة ليست في البناطيل المقطعة.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إننا في كثير من الأحيان نفتقد القدوة.





وتابع موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن هناك لاعب كرة قدم ورائع ولكنه ينسى أن هناك نحو مليون شاب يقلدوه وياخذوه قدوة، وقد يضرب زميله ويشتم الحكم، مؤكدا أن القدوة خطيرة جدا.





وأشار الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني إلى أن القدوة ليست في ارتداء البناطيل المقطعة.





وتساءل لماذا أسلم صحابة النبي محمد صل الله عليه وسلم، كسيدنا أبوبكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا عثمان بن عفان وباقي صاحبة النبي وذلك لأنهم وجدوا القدوة في سيدنا محمد والتي لن تتكرر وشاهدوا كيف يتعامل مع العدو والحبيب ومع الكافر وكان يتصرف بمنتهى النبل والأخلاق مع الأعداء.





وطالب الدكتور حسام موافي بضرورة قراءة سيرة سيدنا محمد صل الله عليه وسلم، موضحا أن أكثر عبادة ذكرت في القرآن الكريم هي إعمال العقل، حيث ذكر أفلا يتفكرون، أفلا يبصرون، أفلا يعقلون عدد كثير في القرآن الكريم.





وتابع حسام موافي أنه بعد قراءة سيرة سيدنا محمد صل الله عليه وسلم يتم قراءة سيرة سيدنا عمر بن الخطاب وكيف كان يتعامل ثم سيدنا أبوبكر الصديق وسيدنا علي بن طالب وسيدنا عثمان بن عفان.





وأكد أنه كان في السابق من العار أن يأخذ طالب دروس خصوصية، ولكن العادي في الوقت الحالي أن يتلقى الطلاب التعليم في السناتر التعليمية.



