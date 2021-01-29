الخشت يوضح متطلبات الالتحاق بجامعة القاهرة الدولية .. فيديو

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة الدولية هى حلم قديم تم البدء فيه منذ عام 2018، وهى ليست فقط مجرد مبانى ولكنها سوف تكون أول جامعة تعتمد على البرامج.





وأضاف "الخشت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المرحلة الأولي من الجامعة الدولية أصبحا أمام الجميع وفق طراز معماري يستلهم روح الجامعة العريقة، ولكنه يتميز بصفات تتناسب مع العصر الحاضر.





أوضح أن هناك اتفاقيات مع عدد من الجامعات الكبرى بدول أوروبية والجامعة الدولية جزء من الجامعة الام والالتحاق بها يكون عن طريق مكاتب التنسيق.





وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلي أن هناك اختبارات تتم داخل الجامعة الدولية وهناك اختبارات تعتمد على المهارات الشخصية وليس المجموع فقط، مؤكدا أنه يتم التركيز على وظائف المستقبل التي تحتاجها سوق العمل في ظل الطفرات التنموية التي تشهدها مصر حاليا.