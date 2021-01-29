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محمد الباز يشن هجومًا ضد البرادعى: ارتكب خيانة عظمى ضد مصر

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:55 م
محمد الباز
محمد الباز
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شيرين عادل
قال الإعلامى محمد الباز، إن هناك حالة استهداف وتحريض لا تزال قائمة ضد الدولة المصرية مع وجود أناس لا يزال فكرها ثابتا عن ذكرى يوم 28 يناير عام 2011. 

وأشار  "الباز" ، خلال تقديمه  حلقة "آخر النهار" والمذاع عبر فضائية النهار اليوم الجمعة،  إلى أن ذكرى 28 يناير عام 2011 كان يوم الخراب الأعظم فى مصر وكان يومأ صعبأ على الجميع خاصة مع استهداف الدولة المصرية وشرطتها ومؤسساتها، مؤكدأ اندهاشه الكبير من تدوينة محمد البرادعى والتى دعا فيها الأخير لاستعادة ذكرى 28 يناير عام 2011 .

وأكد أن ذكرى 28 يناير عام 2011 شهدت حالة انتقامية ضد مؤسسات الشرطة المصرية وقتل أفراد الشرطة،  لافتأ إلى أن محمد البرادعى ارتكب ضد مصر خيانة عظمى و يريد تكرار مشهد 28 يناير عام 2011 ، مشيرأ إلى أن البرادعى فشل فى تحقيق كل شيء.

وتابع أن البرادعى بعدما أنهى 3 دورات فى منصبه الدولى فى وكالة الطاقة النووية واتى إلى مصر وكأنها " مكافأة نهاية الخدمة له "  ، معقبأ أن تحريض البرادعى ضد مصر لابد أن يعاقب عليه.
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