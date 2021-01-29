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محمد موسى: اتفاقيتا السراج وأردوغان انتهكتا السيادة الليبية

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:59 م
محمد موسى
محمد موسى
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عبد الخالق صلاح
أعرب الإعلامي محمد موسى، عن سعادته بالمفاجأة التي فجرها حكم الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف في مدينة البيضاء الليبية، أمس الأربعاء، بإلغاء قراري ما يسمى "المجلس الرئاسي" لحكومة الوفاق، بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، بالإضافة إلى اتفاقية للتعاون الأمني والعسكري.
 
وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، هذا الحكم يقضي ببطلان "اتفاقيات، الغرض منها انتهاك السيادة الليبية"، ويأتي هذا الحكم "بناءً على الدعوى التي رفعت من قبل الإدارة القانونية بديوان مجلس النواب، بتوجيهات رئيسه المستشار عقيلة صالح، بشأن إبطال القرارين في الشق المستعجل بإيقاف التنفيذ، إلى حين الفصل في الموضوع".

واستكمل  "موسى"، هاتان الاتفاقيتان كانتا سببًا في أن تركيا  أرسلت بموجبهما نحو 20 ألف مرتزق سوري و10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى، إلى طرابلس، وبسببهما أيضا أعلن رجب طيب أردوغان، سلطان الخرفان، في يناير الماضي، انطلاق نشر قوات في ليبيا لدعم حكومة السراج، وهي دي الخطوة اللي اتخذها أردوغان غطاء لانتهاك حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، وقدم دعما كبيرا للمليشيات في طرابلس لمواجهة الجيش الوطني الليبي.
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