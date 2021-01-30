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فن

الوسط ده غدار.. عادل الفار: محدش بيسأل عليا.. شاهد

السبت 30/يناير/2021 - 12:48 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
حل الفنان عادل الفار ضيفًا على برنامج "القاهرة اليوم"، الذي يقدمه الفنان إدوارد.

قال عادل الفار أثناء اللقاء: "الأول كان الكل بيسأل عليا لكن دلوقتي محدش بيسأل عليا .. حسيت إن الوسط ده غدار .. لما كبرت الدنيا مبقتش حلوة، وبقولهم لازم يبقى فيه ود وحب وتواصل ونسأل على بعض ولو حد عنده مشكلة نحالهاله".

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يذكر أن إن بداية التحاق عادل الفار بالمجال الفني جاءت بالصدفة عن طريق صديق له دعاه لحضور حفل زفاف، وطلب منه عرض مونولوج خاص به أمام الحاضرين، وكان في ذلك الوقت ما زال في مرحلة الثانوية العامة.
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