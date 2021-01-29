رئيس جامعة القاهرة يوجه رسالة مهمة للطلاب بشأن الامتحانات.. فيديو

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن جائحة كورونا سرعت بتحويل التعليم إلى تعليم عن بعد.





وأضاف "الخشت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية على أعلى مستوى في جميع الكليات علي مستوى الجامعة، معقبا: "الجامعة مستعدة لاجراء الاختبارات بنوعيها عن طريق الاختبار الإلكتروني أو حضور الطلبة".





وأوضح أن جداول الامتحان للفصل الدراسي الأول تم وضعها وسوف يتم الإعلان عنها في نهاية الأسبوع الأول من شهر فبراير وادائها سوف يكون في العشرين من فبراير المقبل.





وأشار إلي أن جامعة القاهرة الدولية حلم قديم تم البدء فيه منذ عام 2018، وهى ليست فقط مجرد مبان ولكنها سوف تكون أول جامعة تعتمد على البرامج، مضيفا أن المرحلة الأولي من الجامعة الدولية اصبحت أمام الجميع وفق طراز معماري يستلهم روح الجامعة العريقة، ولكنه يتميز بصفات تتناسب مع العصر الحاضر.



