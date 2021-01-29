لجان البرلمان تناقش قوانين الموارد المائية وأخرى مهمة.. تفاصيل

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعا الاحد للاستماع إلى وزير القوى العاملة محمد سعفان بشأن البيان الذي ألقاه أمام المجلس بجلسته العامة يوم الإثنين الموافق 25 من يناير 2021.





و تعقد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية اجتماعا الاحد لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار" قانون الموارد المائية والري.، و ينعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية





وتعقد لجنة التعليم و البحث العلمي اجتماع الاحد لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، و ينعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة



