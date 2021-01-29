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تركيا ترفض منح الجنسية لشباب الإخوان

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:58 م
تركيا
تركيا
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي محمد موسى إن السلطات التركية رفضت منح الجنسية لشباب الإخوان، وفضلت منحهم أوراق إقامة استثنائية، تمكنهم من الإقامة والتنقل فقط داخل تركيا دون الخروج منها، كما رفضت منحهم حق استضافة الوالدين أو استقدام أسرهم من مصر.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن المعلومات توضح أن هؤلاء الشباب ونظرا لقيود حركة تحويل الأموال بين تركيا ومصر يلجأون لعائلات سورية لكي يرسلوا لأسرهم في مصر أموالا، وكذلك يتم استخدام هذه العائلات السورية المقيمة بتركيا لتحويل أموال لبعض المتطرفين في مصر للصرف على الأعمال الإرهابية، وهذا بعد التحفظ على الكثير من أموال وممتلكات الجماعة.
 

وتابع: "المعلومات اللي عندي بتقول إن السلطات التركية أصدرت قرارات منذ فترة بمنح ما عرف بالجنسية الاستثنائية للمصريين والسوريين، واكتشف شباب الجماعة الإرهابية أن من يحصل عليها لا بد أن يحصل على تزكية من قادة الجماعة المقيمين في تركيا ، واللي بدورهم منحوا تزكياتهم لأسرهم وأبنائهم وعناصر الصف الأول والمقربين منهم فقط، على حساب غالبية كبيرة من شباب الجماعة".
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