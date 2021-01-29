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برلمان

لجان البرلمان تناقش عددا من القضايا النيابية .. تفاصيل مهمة

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:40 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
تعقد لجنة الادارة المحلية اجتماعا الأحد لعرض مذكرة الأثر التشريعي للقانون رقم 144 لسنة 2017،  بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وتعديلاتها.


و تستكمل لجنة الخطة و الموازنة الاثنين مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.


و تناقش لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية".
و ينعقد الاجتماع بالاشتراك  مع مكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية.


و تستكمل لجنة التعليم و البحث  مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.


و تناقش لجنة الصحة الاثنين  تقريري مشروعي قانونيين تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

و تستعرض لجنة النقل و المواصلات  اقرار خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، في ضوء المناقشات التي دارت بشأنها.

و تعقد لجنة حقوق الانسان لقاء يوم الاثنين مع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.
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