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حوادث

النيابة تنتدب مهندس المرور لإعداد تقرير فى حادث تصادم بـ الفيوم

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:27 م
حادث تصادم موتوسيكل
حادث تصادم موتوسيكل بسيارة نقل
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الفيوم - نبيل أبو السعود

قررت نيابة سنورس بالفيوم انتداب المهندس الفنى بمرور الفيوم لإعداد تقرير فنى عن حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة نقل بطريق الفيوم

 القاهرة الصحراوى، والذى وقع اليوم  وراح ضحيته  سائق الدراجة البخارية.

 

تلقى العميد محمد ثابت عطوه مأمور مركز شرطة سنورس إخطارا من هيئة إسعاف الفيوم بالحادث.


تبين من التحقيقات أن الحادث وقع بطريق الفيوم القاهرة الصحراوى أمام تقاطع  مساكن ميمنة بمركز سنورس، حيث وقع تصادم بين دراجة

 بخارية وسيارة نقل بسبب السرعة الجنونية.


أسفر  الحادث عن وفاة صاحب الدراجة البخارية متأثرا بجراحه، نتيجة تصادم دراجته البخارية بالسيارة النقل.


تم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزى، وتحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى نيابة سنورس التى  أصدرت قرارها المتقدم.

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