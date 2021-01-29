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توك شو

دورها تحريضي.. محمد الباز: الجزيرة تستهدف الدولة المصرية

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:01 م
محمد الباز
محمد الباز
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شيرين عادل
قال الإعلامى محمد الباز،  إن قناة الجزيرة لا تزال تمارس دورها التحريضى المباشر ضد الدولة المصرية خاصة فى منشوراتها عن ذكرى ثورة 25 يناير عام 2011.


وأضاف "الباز" ، خلال تقديمه  حلقة "آخر النهار" والمذاع عبر فضائية النهار اليوم الجمعة، أن قناة الجزيرة تصنف نفسها بـ "المهنية" ولكن لم يحدث ذلك وتنشر منشورات تحريضية تتحدث عن فتح السجون فى ذكرى 28 يناير 2011. 


ولفت إلى أن الاتفاقيات التى حدثت فى قمة العلا  للتعاون الخليجى تضمنت أن تكف قناة الجزيرة عن تضليلها الإعلامى خاصة أنه لا يرى أى أزمة فى تناولها للشأن المصرى ولكن بمهنية دون تضليل.

وتابع  محمد الباز، أن هناك حالة استهداف وتحريض لا تزال قائمة ضد الدولة المصرية مع وجود أناس لا يزال فكرها ثابتا عن ذكرى يوم 28 يناير عام 2011 والتى شهدت التخريب ضد مؤسسات الدولة المصرية . 

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