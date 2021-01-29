مصرع شخصين وإصابة ربة منزل في حادث سير بمركز كوم حمادة

لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيبت ربة منزل بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم، منذ قليل، إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل مع نفسه بطريق طريق معنيا بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.





وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل مع نفسه علي طريق معنيا بمركز كوم حمادة، امام مخزن أنابيب الناقوري.





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علي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع كلا من:- ياسر .ج.ع.ت.م، 45 عاما، و"عبير. ع. ا"، 35 عامًا، وتم نقلهما لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وأصيبت "فيفي. ر. ع. ا"، 38 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلها لذات المستشفى.





وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





