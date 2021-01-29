الخطوط القطرية تعلق عمليات حجز جديدة من الإمارات









افادت وكالة الأنباء رويترز نقلا عن الخطوط الجوية القطرية قولها إنها علقت موقتا قبول عمليات حجز جديدة من الإمارات للأيام السبعة المقبلة بعد مخاوف الحكومة البريطانية بسبب تزايد حالات الإصابة بكورونا في الإمارات مؤخرا مما دفع بريطانيا لوقف الرحلات مع الإمارات .





وكانت الخطوط الجوية القطرية أعلنت عن زيادة عدد رحلاتنا إلى مطار دالاس فورت وورث الدولي لتصل إلى 10 رحلات أسبوعيًّا اعتبارًا من 2 مارس.





وأشارت الخطوط القطرية ان الهدف من ذلك إتاحة المزيد من خيارات السفر للمسافرين بالتعاون مع الخطوط الجوية الأمريكية؛إلى أكثر من 150 مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية ، بما في ذلك أوستن وممفيس ونيو أورلينز وسان أنطونيو.



