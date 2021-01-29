ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سبب زيادة أعداد وفيات كورونا في مصر ..تفاصيل

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:30 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
شيرين عادل
قال الدكتور نزار رفعت ،  مدير عام مستشفى القلب والصدر بجامعة المنيا ، إن أعداد إصابات فيروس كورونا فى موجتها الثانية فى المستشفيات تشهد إنخفاضأ فى الوقت الحالى . 

وحذر " رفعت "  ، خلال استضافته ببرنامج "آخر النهار" والمذاع عبر فضائية النهار اليوم الجمعة  ،  المواطنين بتجنب الإهمال واتباع كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا وعدم الذهاب إلى المستشفى فى حالات متأخرة وتكرار عبارات " ده دور برد عادى  " ، والذى يعد من أهم أسباب زيادة اعداد الوفيات معقبأ " الناس بتروح متأخرة " .

 ونوه بأن الوضع الحالى فى  مستشفى القلب والصدر بجامعة المنيا  يشهد أعدادا منخفضة بإصابات فيروس كورونا لافتأ لتخصيص جزء من المستشفى لحالات عزل كورونا .

ولفت إلى أنه يصادف أن تأتى 4 حالات فى يوم واحد بخلاف أيام أخرى لم يستقبلوا فيها أى حالات لفيروس كورونا ، مشيرأ إلى أن أعداد الاصابات قليلة للغاية فى مستشفى القلب والصدر بجامعة المنيا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

منسق مستشفيات عين شمس: زيادة ملحوظة في أعداد إصابات كورونا.. فيديو

مستشفيات جامعة المنيا تعلن الطوارئ.. واستغلال 50% من طاقة مستشفى القلب للعزل

أستاذ طب نفسي: فيروس كورونا أصاب المصريين بالاكتئاب والوسواس

بأحدث الأجهزة العالمية.. تجهيز قسم للعزل بمستشفى قصر العيني الفرنساوي

جامعة القاهرة: تحويل قصر العيني الفرنساوي ومستشفى الباطنة لـ عزل مصابي كورونا

بدء البرنامج التدريبي لأطباء الحميات والصدر على أجهزة التنفس الصناعي بالمنيا

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة: 1315 من الأطقم الطبية تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا

تمديد مظلة الحماية.. قرار مهم من بايدن بشأن سوريا

حكم الشرع فيمن صلى باتجاه قبلة خاطئ

الصحة: إجراء 626 تحليل "PCR" لفيروس كورونا للمشاركين في كأس العالم لليد خلال 24 ساعة

البوسني نرمين باشيتش يصل القاهرة الليلة تمهيدًا لقيادة الإسماعيلي

بعد وفاته.. معلومات لا تعرفها عن الراحل محمد الصغير وعلاقته بنجوم الفن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب تجمع عائلي وجنازة.. بريطانية تصاب بصدمة بعد تغريمها 10 آلاف جنيه إسترليني

الصين تهدد عرش تيسلا وتطرح نيو NIO ET7 ذاتية القيادة بمدى 1000 كيلو للشحنة.. صور

سبقهما شاروخان.. عروسان يحتفلان بزفافهما فى الصحراء البيضاء بالوادي الجديد