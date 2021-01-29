سبب زيادة أعداد وفيات كورونا في مصر ..تفاصيل

قال الدكتور نزار رفعت ، مدير عام مستشفى القلب والصدر بجامعة المنيا ، إن أعداد إصابات فيروس كورونا فى موجتها الثانية فى المستشفيات تشهد إنخفاضأ فى الوقت الحالى .





وحذر " رفعت " ، خلال استضافته ببرنامج "آخر النهار" والمذاع عبر فضائية النهار اليوم الجمعة ، المواطنين بتجنب الإهمال واتباع كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا وعدم الذهاب إلى المستشفى فى حالات متأخرة وتكرار عبارات " ده دور برد عادى " ، والذى يعد من أهم أسباب زيادة اعداد الوفيات معقبأ " الناس بتروح متأخرة " .





ونوه بأن الوضع الحالى فى مستشفى القلب والصدر بجامعة المنيا يشهد أعدادا منخفضة بإصابات فيروس كورونا لافتأ لتخصيص جزء من المستشفى لحالات عزل كورونا .





ولفت إلى أنه يصادف أن تأتى 4 حالات فى يوم واحد بخلاف أيام أخرى لم يستقبلوا فيها أى حالات لفيروس كورونا ، مشيرأ إلى أن أعداد الاصابات قليلة للغاية فى مستشفى القلب والصدر بجامعة المنيا.



