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أخبار البلد

المنتجين الزراعيين: ارتفاع أسعار الثوم لا يؤثر على البيوت المصرية

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:36 م
صدى البلد
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شيماء مجدي

أكد فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين، أن محصول الثوم له استخدامات قليلة فى المنازل المصرية مقارنًة بالمنتجات الزراعية الأساسية كالبصل والبطاطس لذا فإن ارتفاع أسعاره لا يؤثر بشكل كبير.


وأوضح "واصل" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"،  أنه لم يتم زراعة مساحات قليلة من الثوم هذا العام ولم يؤثر التصدير على الأسعار، حيث أننا نصدر ما يفيض عن حاجة السوق المحلى.


وأشار "نقيب المنتجين الزراعيين" إلى أن المعروض من الثوم قليل عن العام الماضى بسبب فواصل العروات، إضافة أن الثوم الموجود حاليا بالأسواق من خزين ثوم العروة الماضية، منوها إلى أن الثوم احتل المركز التاسع في الصادرات الزراعية المصرية العام الماضي بإجمالي كمية بلغت 35 ألفا و315 طنا.


وأكد أننا فى حاجة إلى سياسة زراعية وتصديرية قبل زراعة أى محصول ، بحيثُ يتم زراعة ما تحتاجه الأسواق من محاصيل أو ما تحتاجه الأسواق الخارجية لتصديره.


وتابع: "كل فلاح بيزرع ما يريده من محاصيل بالبركة، دون النظر إلى احتياجات السوق وبالتالى قد يزيد المعروض عن احتياجات المستهلكين أو يقل ما يؤدى إلى تذبذب الأسعار بين ارتفاع وهبوط".

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