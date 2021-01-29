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محافظات

حملة شبابية للتبرع بالدم في قرية الحامولي بالفيوم

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:28 م
حملة شبابية للتبرع
حملة شبابية للتبرع بالدم في قرية الحامولي بالفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود

نظم مجموعة من الشباب  حملة للتبرع بالدم  لصالح  بنك الدم بمستشفى جامعة الفيوم اليوم بمقر جمعية تنمية المجتمع بالحامولي وبالتعاون مع مجلس مدينة يوسف الصديق والوحدة المحلية بالحامولي بمشاركة حملة شباب قد التحدى برئاسة علاء الجارحى  وحملة صحة أهلنا تهمنا برعاية النائب المهندس عبد القادر الجارحى أمين حزب مستقبل وطن بالفيوم وعضو مجلس الشيوخ.


وشارك فى الحملة أيضا  أعضاء جروب صيدلية الخير برعاية الدكتور حسين غيث  وأعضاء إدارة أزمات يوسف الصديق والشواشنة ، بحضور النائب وليد هويدي عضو مجلس الشيوخ والمهندس كمال سلومة رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق ، ومشاركة الشباب من الجنسين أعضاء الحملات  وأعضاء فريق إدارة أزمات، واللذين ظهر دورهم في أكثر من موقف ودائما حاضرون وقت الصعب .


صرح النائب المهندس عبد القادر الجارحى الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالفيوم  وعضو مجلس الشيوخ : بأن الحملة أثبتت نجاحها ، بجهود وسواعد شباب الحامولى ومركز يوسف الصديق .


وأضاف النائب الكابتن وليد هويدى عضو مجلس الشيوخ : بان حملة اليوم ، انطلاقة لحملات  أخرى  للتبرع بالدم سيتم تنظيمها ، بقرى  ومراكز المحافظة ، للتبرع بالدم لسد العجز الموجود ببعض المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة .


وأضاف الدكتور حسين غيث منسق عام جروب صيدلية الخير بمحافظة الفيوم :  بان مشاركة بعض أعضاء جروب صيدلية الخير فى حملة التبرع بالدم التى أجريت اليوم بقرية الحامولى  بمشاركة الشباب الواعد ، أثمرت عن تبرع عدد كبير من الشباب وأهالى الحامولى بالدم ، لصالح مرضى مستشفى جامعة الفيوم  ، لوجود مرى غسيل كلوى و مصابين لاستقبال الطوارئ بالمستشفى بحاجة الى  قطرة دم  .


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حملة شبابية للتبرع بالدم في قرية الحامولي بالفيوم
حملة شبابية للتبرع بالدم في قرية الحامولي بالفيوم
حملة شبابية للتبرع بالدم في قرية الحامولي بالفيوم
حملة شبابية للتبرع بالدم في قرية الحامولي بالفيوم
حملة شبابية للتبرع بالدم في قرية الحامولي بالفيوم
حملة شبابية للتبرع بالدم في قرية الحامولي بالفيوم
حملة شبابية للتبرع بالدم في قرية الحامولي بالفيوم
حملة شبابية للتبرع بالدم في قرية الحامولي بالفيوم
حملة شبابية للتبرع بالدم في قرية الحامولي بالفيوم
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