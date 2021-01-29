روب أبيض.. سارة الشامي تستعرض جمالها وأنوثتها.. صور

نشرت الفنانة سارة الشامي صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سارة الشامي في الصور داخل منزلها ترتدي روب ابيض انيق واعتمدت على المكياج الجذاب، ووضعت أحمر الشفاه كشف جمال إطلالتها، كما اختارت تسريحة مميزة لشعرها البني بطريقة مميزة، وعلقت قائلة "تألق كأنك تعني ذلك! ✨✨".

يذكر أن أحدث أعمال سارة الشامي مسلسل "فرصة ثانية" بطولة كل من ياسمين صبري، هبة مجدي، آيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، وإدوارد، ونهال عنبر.





