جمعتهما صداقة منذ الصغر.. قاتل صديقه في قنا: لحظة مزاح انتهت بموت صديقي وحبسي خلف القضبان

لحظة غضب بعد وصلة مزاح بين صديقين، انتهت بأحدهما تحت التراب، والآخر خلف القضبان، انتظارا لقرار المحكمة، إما بالإعدام أو السجن المؤبد، جراء جريمته بحق صديق عمره الذي مات أمام عينيه في مركز نقادة بقنا.





نور وحسام، جمعتهما صداقة منذ الصغر، حيث يتجاوران فى المسكن والمدرسة، لا يفترقان إلا قليلا، لكن الشيطان أراد لهما نهاية مؤلمة، بعدما سول للمتهم إحضار مطواه و طعن صديق عمره؛ لتأديبه على ضربة بسيطة تسببت فى ألم فى وجهه وأذنه.





اعترافات المتهم وعلامات الندم التى رسمت نفسها بقوة على وجه المجنى عليه، لن تشفع له أمام المحكمة، التى لا تعرف سوى الأدلة والقرائن التى جاءت ضد المتهم، ولن تجدى معها عبارات "لم أقصد ولم أصدق ما حدث" والتى يرددها المتهم دائما.





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نهاية قصة الصداقة اكتملت يوم واقعة القتل، حيث تبادل الصديقان كعادتها الهزار والضحك، لكن الهزار حمل كلمات ثقيلة من المتهم لم يتحملها المجنى عليه هذه المرة، ما دفعه لضرب المتهم بقطعة حديدية على أذنه، والتى تسببت فى ألم شديد، دفعه إلى التوجه للمنزل وإحضار مطواه وطعن صديقه طعنة نافذة فى الصدر أنهت حياته فى الحال.





وأقر المتهم خلال التحقيقات، أنه أراد تأديب صديقه ولم يكن يقصد القتل، لكن الطعنه كانت قاتلة، مضيفًا بأنه يعيش أسوأ أيام عمره القصير، بعدما فقد صديق عمره، و أصبح حبيس القضبان فى انتظار قرار المحكمة، إما بالسجن والعيش بين المساجين نادمًا طوال عمره على ما فعل، أو الحكم بالإعدام.





وكان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من مركز شرطة نقاده، يفيد مصرع نور ابراهيم عبد المطلب ٢١ عاما، عامل و مقيم بقرية الخطاره، اثر إصابته بطعنة نافذة فى الصدر، و تبين من تحريات المباحث، برئاسة العقيد ياسر القطان، رئيس فرع البحث الجنائي بقوص، أن مرتكب الحادث حسام. ع ١٩ سنه، عامل " جار المجنى عليه و صديقه" حيث نشبت بينهما مشادة كلامية، ضرب خلالها القتيل المتهم بقطعة حديدية فى أذنه فتوجه المتهم لمنزله وأحضر مطواة وطعن المجنى عليه طعنة نافذة فى الصدر أدت إلى مصرعه فى الحال.