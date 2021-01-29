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مؤشر خطير لـ كورونا.. طبيب يحذر من وصول أكسجين الدم لهذه النسبة

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:34 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
قال الدكتور نزار رفعت، مدير عام مستشفى القلب والصدر بجامعة المنيا، إن أعداد إصابات فيروس كورونا في موجتها الثانية تشهد انخفاضأ في الوقت الحالي داخل المستشفيات. 

وأوضح " رفعت"، خلال استضافته ببرنامج "آخر النهار" والمذاع عبر فضائية النهار اليوم الجمعة، أن الأزمة الكبيرة التى يواجهها الأطباء هى تأخر قدوم مرضى كورونا لتلقى العلاج أو يلجأوا للعلاج بالمنزل مع تناول العقاقير غير المناسبة لحالته والذى يودى فى النهاية بحياة أفراد كثيرة. 


وطالب من يشعر بضيق تنفس وثبات ارتفاع درجة الحرارة بضرورة التوجه الى اقرب مستشفى بسرعة ، خاصة أن الشعور بأعراض ضيق التنفس هى أعراض حاسمة خاصة مع قلة الأكسجين فى جسم المريض ووصوله 93 % ما يعد مؤشرا خطيرا .

وتابع أن الحد المناسب لوصول الأكسجين فى الجسم 96% وعند انخفاضه ووصوله 90% لأقل  يعد فشلا تنفسيا  ويطلق عليه مرحلة " تشبع الدم بالأكسجين.
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