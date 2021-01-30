برلماني: مركز معلومات مجلس الوزراء أدى دوره في محاربة فيروس كورونا

علق النائب علي نور، عضو مجلس النواب، على فوز مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ضمن قائمة أفضل (٢٠) مركز فكر على مستوى العالم، وذلك لدوره في دعم متخذ القرار في ظل أزمة فيروس "كورونا"، قائلا:"مركز المعلومات الخاص بمجلس الوزراء أدى دوره على أكمل وجه في محاربة فيروس كورونا".









أوضح "نور"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن الرئيس السيسي منذ بداية الأزمة وقان بتوجيخه الحكومة للانعقاد الدائم من اجل متابعة التطورات التي تحدث خلتل فترة الموجة الأولى، مشيرا إلى أن المركز لعب دورا كبيرا في هذه الفترة والتي أتت بثمارها وحققت نجاح في إدارة الأزمة.









وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة تعمل على تقوية كافة اجهزتها لتكون لها عونا وسندا في اتخاذ القرارات، مشيدا بدور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء في نفي الشائعات التي تصدر بشكل دوري.









يذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، قد فاز ضمن قائمة بأفضل (٢٠) مركز فكر على مستوى العالم، وذلك لدوره في دعم متخذ القرار في ظل أزمة فيروس "كورونا"، وذلك في المؤتمر الدولي لمراكز الفكر علي مستوي العالم، والذي يعقد سنويا برعاية جامعة "بنسلفانيا" الأمريكية، وتم تنظيمه هذا العام تحت عنوان "لماذا تُعَدُّ مراكز الفكر مهمة في أوقات الأزمات"، وبمشاركة أكثر من (٧٥٠) خبيرا دوليا من صناع السياسات والجهات المانحة والباحثين بالإضافة إلى (٤٥٠) منظمة دولية.







