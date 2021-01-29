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محافظات

استمرار تعقيم وتطهير المنشآت الحكومية والمنازل بالفيوم

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:24 م
استمرار تعقيم وتطهير
استمرار تعقيم وتطهير المنشآت الحكومية والمنازل بالفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
قال المهندس خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا، إن اعمال التطهير والتعقيم مستمرة بكافة القرى والشوارع والميادين علي مستوي المركز ، حيث تقوم الوحدات المحلية القروية بالتعاون مع الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية ،منظمات المجتمع المدني ، باستكمال اعمال التعقيم والتطهير للشوارع والميادين والقرى حتى تنقضى هذه المرحلة بسلام .


يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بشأن عمل حملات مكبره لاعمال التعقيم والتطهير للمنشآت الحكومية وجميع اماكن التجمعات والمواقع والقرى بشكل دوري، إلى جانب توعية المواطنين بضروره الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي قررها مجلس الوزراء للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد والوقاية منه.


شملت حملات التعقيم والتطهير اليوم الشوارع الرئيسيه بمدينة اطسا شارع عمر بن الخطاب وشارع ابوبكر الصديق وميدان اطسا وموقف سيارات الاجرة باطسا ومنطقة سوق الخضار باطسا والمصالح الحكومية ومستشفى اطسا المركزي، ومحكمة اطسا، والتضامن الاجتماعي .

كما أكد رئيس المركز على جميع رؤساء الوحدات باستمرار اعمال تطهير وتعقيم أماكن التجمعات والاسواق ومواقف سيارات الاجرة والمصالح الحكومية.

وناشد رئيس مركز ومدينة اطسا، المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالحفاظ على الصحة العامة وعدم الاختلاط، واستخدام المستلزمات الطبية الوقائية عند الخروج من المنزل،والحفاظ على التباعد بين المواطنين ، مؤكدًا أن تكاتف الجميع والالتزام هو الطريق الوحيد للخروج من هذه المرحلة.

استمرار تعقيم وتطهير المنشآت الحكومية والمنازل بالفيوم
استمرار تعقيم وتطهير المنشآت الحكومية والمنازل بالفيوم
استمرار تعقيم وتطهير المنشآت الحكومية والمنازل بالفيوم
استمرار تعقيم وتطهير المنشآت الحكومية والمنازل بالفيوم
استمرار تعقيم وتطهير المنشآت الحكومية والمنازل بالفيوم
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