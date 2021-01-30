رشا اسحق: مصر الأقل عالميا فى التأثر بجائحة كورونا

أشادت الدكتورة رشا اسحق، عضو مجلس الشيوخ، بفوز مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ضمن قائمة بأفضل (٢٠) مركز فكر على مستوى العالم وذلك لدوره في دعم متخذ القرار في ظل أزمة فيروس "كورونا"، وذلك في المؤتمر الدولي لمراكز الفكر علي مستوي العالم، والذي يعقد سنويا برعاية جامعة "بنسلفانيا" الأمريكية، وتم تنظيمه هذا العام تحت عنوان "لماذا تُعَدُّ مراكز الفكر مهمة في أوقات الأزمات".









وأكدت "اسحق"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن الحكومة والقيادة السياسية حققت نجاحا كبير في القرارات التي وضعتها لمواجهة جائحة فيروس كورونا -كوفيد 19-، والتي استطاعت بها مواجهة الموجة الأولى والتقليل من حدتها، مشيرة إلى أنه تم وضع خطة في بداية الأزمة لمواجهة الجائحة بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا و تخفيف العبء علي المواطنين.









و أضافت عضو مجلس الشيوخ، أنه مع بداية الموجة الثانية من الفيروس وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الاثار السلبية لهذه الجائحة العالمية حيث انه منذ وباء الانفلونزا الاسبانية عام ١٩١٨ لم يشهد العالم من الاوبئة و الامراض المعدية مايماثل هذا القدر من الانتشار و حجم الخسائر، مؤكدة أن مصر تعد من الدول القلائل التي لم تتعرض لخسائر كبيرة منذ انتشار الفيروس وحتى الآن.









يذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، قد فاز ضمن قائمة بأفضل (٢٠) مركز فكر على مستوى العالم، وذلك لدوره في دعم متخذ القرار في ظل أزمة فيروس "كورونا"، وذلك في المؤتمر الدولي لمراكز الفكر علي مستوي العالم، والذي يعقد سنويا برعاية جامعة "بنسلفانيا" الأمريكية، وتم تنظيمه هذا العام تحت عنوان "لماذا تُعَدُّ مراكز الفكر مهمة في أوقات الأزمات"، وبمشاركة أكثر من (٧٥٠) خبيرا دوليا من صناع السياسات والجهات المانحة والباحثين بالإضافة إلى (٤٥٠) منظمة دولية.







