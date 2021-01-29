طبيب: لقاحات كورونا استغرقت وقتها في الإعداد

قال الدكتور نزار رفعت مدير عام مستشفى القلب والصدر بجامعة المنيا، إن أعداد إصابات فيروس كورونا فى موجتها الثانية فى المستشفيات تشهد انخفاضا فى الوقت الحالى .





وأوضح " رفعت " ، خلال استضافته ببرنامج "آخر النهار" والمذاع عبر فضائية النهار اليوم الجمعة ، أن لقاحات كورونا استغرقت وقتها فى الإعداد خاصة أن الدول وضعت تمويلا مع الجامعات والقطاع الخاص بشأن إنتاج لقاحات فيروس كورونا.





وأكد أن كافة الدول لم تنتظر وقتا لإنتاج لقاحات فيروس كورونا ولكنها أسرعت فى تنفيذه، لافتا إلى أن لقاحات كورونا شهدت تجارب عديدة على الأفراد مع وفرة أعداد كبيرة مصابة ومعرضة للإصابة أيضا .





وتابع أن اللقاحات تتم تجربتها على الحيوانات أولا ثم الأفراد عن طريق قياس درجة الأمان ، والجرعات المختلفة ودرجات التأثير ثم طرحه على الأسواق والأعراض الجانبية، لافتا إلى أن كافة هذه الخطوات تمت على لقاح كورونا .



