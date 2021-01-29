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حوادث

نيابة سنورس بالفيوم تصرح بدفن جثمان شاب لقي مصرعه فى حادث تصادم

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:32 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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الفيوم - نبيل أبو السعود

صرحت  نيابة سنورس بالفيوم  بدفن جثمان كريم توبة عبد التواب، 18سنة ، والذى لقى مصرعه فى حادث تصادم دراجته البخارية التى كان يستقلها بسيارة نقل  بطريق الفيوم القاهرة الصحراوى .

 

تلقى العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة سنورس إخطارا من هيئة إسعاف الفيوم بالحادث .


تبين من التحقيقات أن الحادث وقع بطريق الفيوم القاهرة الصحراوى امام تقاطع  مساكن ميمنة بمركز سنورس ، حيث وقع تصادم بين دراجة بخارية وسيارة نقل بسبب السرعة الجنونية.


أسفر  الحادث عن مصرع كريم توبة عبد التواب، 18سنة، صاحب الدراجة البخارية متأثرا بجراحه ، وإصابة صديقه حسام ياسر (17 سنة )  نتيجة تصادم دراجته البخارية بالسيارة النقل.


تم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزى ، والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج .


وتم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل إلى نيابة سنورس التى  أصدرت قرارها المتقدم .

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