نيابة سنورس بالفيوم تصرح بدفن جثمان شاب لقي مصرعه فى حادث تصادم

صرحت نيابة سنورس بالفيوم بدفن جثمان كريم توبة عبد التواب، 18سنة ، والذى لقى مصرعه فى حادث تصادم دراجته البخارية التى كان يستقلها بسيارة نقل بطريق الفيوم القاهرة الصحراوى .

تلقى العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة سنورس إخطارا من هيئة إسعاف الفيوم بالحادث .





تبين من التحقيقات أن الحادث وقع بطريق الفيوم القاهرة الصحراوى امام تقاطع مساكن ميمنة بمركز سنورس ، حيث وقع تصادم بين دراجة بخارية وسيارة نقل بسبب السرعة الجنونية.





أسفر الحادث عن مصرع كريم توبة عبد التواب، 18سنة، صاحب الدراجة البخارية متأثرا بجراحه ، وإصابة صديقه حسام ياسر (17 سنة ) نتيجة تصادم دراجته البخارية بالسيارة النقل.





تم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزى ، والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج .





وتم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل إلى نيابة سنورس التى أصدرت قرارها المتقدم .