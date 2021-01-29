نيابة سنورس بالفيوم تصرح بدفن جثمان شاب لقي مصرعه فى حادث تصادم

صرحت نيابة سنورس بالفيوم بدفن جثمان كريم توبة عبد التواب، 18سنة ، والذى لقى مصرعه فى حادث تصادم دراجته البخارية التى كان يستقلها بسيارة نقل بطريق الفيوم القاهرة الصحراوى .
تلقى العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة سنورس إخطارا من هيئة
إسعاف الفيوم بالحادث .
تبين من التحقيقات أن الحادث وقع بطريق الفيوم القاهرة الصحراوى امام
تقاطع مساكن ميمنة بمركز سنورس ، حيث وقع تصادم بين دراجة بخارية وسيارة نقل
بسبب السرعة الجنونية.
أسفر الحادث عن مصرع كريم توبة عبد التواب، 18سنة، صاحب الدراجة البخارية متأثرا بجراحه ، وإصابة صديقه حسام ياسر (17 سنة ) نتيجة تصادم دراجته البخارية بالسيارة النقل.
تم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزى ، والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج .
وتم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل إلى نيابة سنورس التى أصدرت قرارها المتقدم .