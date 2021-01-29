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أخبار البلد

حقوقي: لا يحق لأي دولة التدخل في الشأن المصري

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:22 م
محمد عبد النعيم
محمد عبد النعيم
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أماني نوار
قال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن تدخل أعضاء الكونجرس في الشأن المصري لا يجوز من أي دولة لأنه شأن داخلي.

وأكد عبد النعيم في تصريح لـ "صدى البلد" أن هناك جهات معنية ومسئولة عن التحقيق لملف حقوق الإنسان لأي دولة وهو مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة .

وتابع: من المرجح أن هناك علاقة قوية بين أعضاء الكونجرس في الولايات المتحدة وبين جماعات الإخوان الإرهابية.
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