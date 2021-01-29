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محافظات

فض فرح شعبي وضبط مقاهى تقدم الشيشة بالفيوم

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:24 م
فض فرح شعبي وضبط
فض فرح شعبي وضبط مقاهى تقدم الشيشة للزبائن بالفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
قام المهندس خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا، بجولة ميدانية بقرى المركز لتفقد الشارع الاطساوي وكذلك المرور على المقاهي والمحال التجارية للوقوف على مدى تطبيق المواطنين للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأثناء الجولة بمدينة اطسا تم فض فرح شعبي بقرية اهريت التابعة لقرية جردو وتم انهاء الفرح على الفور وانصراف العروسين والمعازيم ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تنفيذا لقرارات الدولة المنظمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما تم ضبط ٣ مقاهى بقرية اهريت التابعة لقرية جردو و٢ مقهى بمدينة إطسا تعمل بالمخالفة لقرارات الدولة من تقديم الشيشة للمواطنين وعدم التباعد بين المواطنين وتم التحفظ على ٣١ شيشه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وشدد رئيس المركز على رؤساء الوحدات المحلية القروية بدائرة المركز بالمرور اليومي على المقاهي والمحال المخالفة والمتابعة من عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والتنبيه بضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين تنفيذا للقرارات المنظمة لذلك.



وتواصل الوحدات المحلية بقرى مركز طامية جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية وتحرير محاضر وتحويلها للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم مع المخالفين.

من جانبها أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية برئاسة الأستاذ ياسر جمعة بإزالة ٣ حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية قصر رشوان بحضور رجب سلطان سكرتير عام المجلس وثابت مسعود رئيس وحدة قصر رشوان على مساحة ٢٥٠م عبارة عن منازل واسوار بالطوب الأبيض، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ومصادرة مواد البناء.
فض فرح شعبي وضبط مقاهى تقدم الشيشة بالفيوم
فض فرح شعبي وضبط مقاهى تقدم الشيشة بالفيوم
فض فرح شعبي وضبط مقاهى تقدم الشيشة بالفيوم
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