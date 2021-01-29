فض فرح شعبي وضبط مقاهى تقدم الشيشة بالفيوم

قام المهندس خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا، بجولة ميدانية بقرى المركز لتفقد الشارع الاطساوي وكذلك المرور على المقاهي والمحال التجارية للوقوف على مدى تطبيق المواطنين للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وأثناء الجولة بمدينة اطسا تم فض فرح شعبي بقرية اهريت التابعة لقرية جردو وتم انهاء الفرح على الفور وانصراف العروسين والمعازيم ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تنفيذا لقرارات الدولة المنظمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



كما تم ضبط ٣ مقاهى بقرية اهريت التابعة لقرية جردو و٢ مقهى بمدينة إطسا تعمل بالمخالفة لقرارات الدولة من تقديم الشيشة للمواطنين وعدم التباعد بين المواطنين وتم التحفظ على ٣١ شيشه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

