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نسب شفاء مصابي كورونا من اللقاحات تصل لـ95%.. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:35 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
قال الدكتور نزار رفعت، مدير عام مستشفى القلب والصدر بجامعة المنيا، إن أعداد إصابات فيروس كورونا فى موجتها الثانية فى المستشفيات تشهد إنخفاضأ فى الوقت الحالي.

وأوضح رفعت، خلال استضافته ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية النهار اليوم الجمعة، أن لقاحات كورونا تقى الفرد من الإصابة بفيروس كورونا بنسب كبيرة وفى حالة إصابة الفرد ستكون بدرجة خفيفة. 

وأشار إلى أن شركة فايزر صرحت بأن نسب شفاء الأفراد ب لقاح كورونا وصلت إلى 95% أما اللقاح الصينى بنسبة 79% والذى يقى من الإصابات الشديدة والمتوسطة بفيروس كورونا . 

وتابع أن لقاح فايزر يحتاج 12 يومأ للوقاية بنسبة 52% بعد الجرعة الأولى وبعد الحرعة الثانية بعدها بأسبوع تصل نسب الشفاء من كورونا بنسبة 95% 
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