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فن

من الوفاة إلى الدفن.. تفاصيل عزاء محمد الصغير

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:21 م
صدى البلد
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آيه عاطف
أقيم اليوم الجمعة عزاء مصفف الشعر وخبير التجميل محمد الصغير، داخل منزله في الشيخ زايد، بعد وفاته صباح اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وتستمر مراسم العزاء حتى غد السبت.

واستقبل أحمد السقا زوج ابنة المصفف الراحل، المشاركين في عزاء محمد الصغير، حيث حرص عدد من النجوم على حضور العزاء كان من بينهم الفنانة يسرا، هاني رمزي، الإعلامية بوسي شلبي، والمخرج محمد سامي، والمنتج عماد زيادة وغيرهم مما جمعتهم علاقة صداقة بالراحل.

وكانت صلاة الجنازة قد أقيمت عقب ظهر اليوم الجمعة في مسجد السلطان حسين بطريق صلاح سالم، وتم دفن جثمانة بمقابر أسرته.

يذكر أن محمد الصغير هو والد المذيعة مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا.

وكان السقا، قد أعلن وفاة حماه من خلال نشر صورة  له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" تعليقًا عليها: "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير، الرجاء الدعاء له بالرحمة".
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