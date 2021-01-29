بعد تصريحات الكونجرس الأخيرة عن مصر.. حقوقيون: أعضاؤه على علاقة قوية بجماعة الإخوان.. وليس من شأن أحد التدخل في الشأن المصري

-داليا زيادة: مجموعة الكونجرس الحقوقية متعاونة مع الإخوان





-وليد فاروق: تدخل الكونجرس الأمريكي في الشأن الداخلي لمصر غير مسبوق



-عبد النعيم: لايحق لأي الدولة التدخل في الشأن المصري



استنكر العديد من الحقوقيين تصريحات الكونجرس الأمريكي في الشأن الداخلي المصري ، بعدما قام نائبان بإنشاء لجنة معنية بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وما صاحب هذا من تصريحات لبعض المنظمات المعروفة التوجهات بشأن مصر.وفي هذا السياق قالت داليا زيادة مدير مركز دراسات الديمقراطية الحرة إن المجموعة الحقوقية التي تم تشكيلها مؤخرًا في الكونجرس خطوة مثيرة للقلق، وتأتي في السياق العام لاهتمامات أمريكا في المرحلة القادمة.وأكدت داليا زيادة أن إدارة بايدن والكونجرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون سيكون شغلهم الشاغل هو ملفات مثل حقوق الإنسان والتطور الديمقراطي حول العالم، وخصوصًا في دول مثل دول الشرق الأوسط ومنها مصر.وأوضحت داليا زيادة أن المقلق في هذا التكتل أنه تم تشكيله بالتعاون مع الإخوان الموجودين في أمريكا، وبالتأكيد لن يكون عمله حياديا، بل سيكون معاديا تمامًا للدولة المصرية.وسيستغل هذا التكتل للضغط على مصر، لهذا يجب أن نكون هنا جاهزين للتصدي لما هو متوقع، والدور الأكبر يقع على عاتق لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، وعلى مجلس الشيوخ أيضًا، ويأتي بعدهم المجلس القومي لحقوق الإنسان.بينما قال وليد فاروق قال وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات إن ما قام به النائبان في الكونجرس الامريكي بإنشاء منظمة حقوقية مهتمة في الاساس بتسليط الضوء علي ملف حقوق الانسان في مصر، هو خطوة خطيره وغير مسبوقة في تاريخ الحركة الحقوقية علي مستوي العالم.وأوضح فاروق لـ " صدى البلد " أنه من المعروف أن الكونجرس يتقبل التقارير والمعلومات التي تخرج من منظمات غير حكومية سواء في مصر او منظمات دوليه، ولكن ان يصنع نائبان ديمقراطيان التقارير بنفسيهما فهذا امر يثير السخرية والقلق في نفس الوقت.وأشار إلى أن مصر تخضع دائما الي آلية الاستعراض الدوري الشامل كل اربع سنوات داخل المجلس الدولي لحقوق الانسان شأنها شأن كل الدول في العالم وتناقش ملفها بشكل علني وتستمع لكل التوصيات والملاحظات سواء من الوفود الرسمية او من منظمات المجتمع المدني وهم ما يطلق عليهم اصحاب المصلحة وايضا تقرير الفريق العامل للاستعراض الذي دائما ما يأتي برؤيته من تقارير وتفاهمات المقررين الخواص.كما أن هناك آلية دولية معتبرة تنظر في الملف الحقوقي وتفتح نقاشا عليه بشكل شفاف الا ان تحركات بعض من خرجوا من مصر بعد الثوره ويؤثرون علي الصورة الذهنية لدي اعضاء الكونجرس، دفعهم للاقدام علي هذه الخطوة المثيرة للجدل.وأوضح ان هذا الامر الذي يجعلنا نشعر ان هناك امورا ليست جيده وخفية تقف خلف الاسباب الحقيقية لتدشين مثل تلك المنظمة الموجه في الاساس للملف الحقوقي المصري ودعونا ننظر الي بعض الاشكاليات التي جاءت مع هذا التدشين وبعدها نسأل بعض الاسئلة.وأكد وليد ان هناك ملاحظات على أن المنظمة المهتمة بحقوق الانسان في مصر بشكل قاطع يضع علامة استفهام كبيره وهي لماذا مصر فقط في الوقت الذي به اطراف عديدة في المنطقة نجد ان عددا من الدول لديها ملفات حقوقية اكثر خطورة وسخونة.ويصل الامر الي قتل خارج اطار القانون كالملف الليبي واليمني والتركي والايراني والسوري والعراقي كنا نتفهم ان تهتم المنظمة بالملف الحقوقي في الشرق الاوسط مثلا ولكن العجيب ان يتم غض الطرف عن الجميع الا مصر وهذا يثبت ان الفكره منبثقة من تسليط الضوء علي مصر بشكل فيه نية سيئة وليست نية الاصلاح.وسنجد أن الامر الاخر والذي يجعلنا في حيرة لماذا لم يتم تدشين هذه المنظمة في وقت تولي ترامب الادارة الامريكية لماذا بعد وصول بايدن وبعد ما رأيناه من مناوشات كبيره بين الديمقراطيين والجمهوريين وهل الادارة الامريكية الجديدة التابعة للحزب الجمهوري تريد توجيه انتقادات لمصر بشكل مستتر من اجل توجيه ضربة لترامب تحت مسمي ان مصر كانت حليفا قويا معه ،كما أن ما جاء في تصريحات النائبين يؤكد ترديدهم لكلام الاخوان بشكل واضح ومحاولة منهم لمساندة تلك الجماعة الإرهابية .واكد محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، أن تدخل أعضاء الكونجرس في الشأن المصري لا يجوز من أي دولة لأنه شأن داخلي.وقال عبد النعيم في تصريح لـ "صدى البلد" أن هناك جهات معنية ومسئولة عن التحقيق لملف حقوق الإنسان لأي دولة وهو مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة .وتابع: من المرجح أن هناك علاقة قوية بين أعضاء الكونجرس في الولايات المتحدة وبين جماعات الإخوان الإرهابية.