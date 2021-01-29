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توك شو

تشتت الإخوان.. 3 آلاف عنصر من الإرهابية يحصلون على الجنسية التركية

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:19 م
اردوغان
اردوغان
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي محمد موسى إن عدد المصريين المقيمين في تركيا يبلغ 35 ألفا، منهم ما يتراوح ما بين 5 إلى 7 آلاف من عناصر وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية والموالين لهم، وهؤلاء يتركزون في مدينة إسطنبول، وحصل منهم على الجنسية التركية بالفعل نحو 3 آلاف، ومازال الباقون بلا هوية أو أوراق ثبوتية، ويعانون من التشتت وسوء وتدني الظروف المعيشية.


وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم: "خلينا نتفق إن هذه الظروف اللي بيعاني من شباب وعناصر الإخوان الإرهابيين في تركيا قد تدفعهم للجوء للبحث عن ملاذات أخرى، أو الانضمام لتيارات وجماعات إرهابية توفر لهم الإقامة والأموال زي داعش، وهو ما يجعلهم فريسة سهلة لمثل هذه الجماعات".


وتابع: "ما حدث للشباب سببه أن قيادات الجماعة الإرهابية اللي خدوهم لتركيا ورموهم وسايبينهم فريسة ومتلطمين، ودي رسالة أخرى لكل أعضاء الإخوان الإرهابية اللي فاكرين إن تركيا جنة، والحقيقة أن تركيا عبارة عن مخزن لقيادتكم بيخزنوكم فيه لحين استخدامكم في أي شيء".
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