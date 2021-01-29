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اقتصاد

وزير المالية: نسابق الزمن لتوفير السلع بالتوازي مع الزيادة السكانية.. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:30 م
محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية
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قسم الاقتصاد
قال محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، راهن على الشعب المصري في عملية الإصلاح الاقتصادي ونجح بقوة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإصلاح الاقتصادي كان قاسيا ولم يكن يعرف أحد تداعياته، لكن الرئيس السيسي راهن على الشعب ونجح.

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وكشف الدكتور محمد معيط أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اقتحم ملف الإصلاح واتخذ القرار رغم صعوبته.

وأكد وزير المالية أنه تم حل مشكلة التأمينات والمعاشات المستمرة منذ 2004، مؤكدا أنه حدثت السيطرة على الأسعار خلال العامين الماضيين، مؤكدا أننا نسابق الزمن لتوفير السلع بالتوازي مع الزيادة السكانية.

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