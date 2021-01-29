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اقتصاد

وزير المالية: النمو الاقتصادي يعزز إصلاح الوضع التعليمي والصحي.. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:10 م
اقتصاد
اقتصاد
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قسم الاقتصاد
قال محمد معيط، وزير المالية، إنه دون الإصلاح الاقتصادي كانت المعاناة زادت، موضحًا أن الدولار كان يباع في 2016 بـ 23 جنيها.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر احتلت المرتبة الثانية في تحسن قيمة العملة على مستوى العالم بعد الروبية الروسية.


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وأوضح وزير المالية، أن تحسن قيمة العملة ترمومتر لتحسن الحالة الاقتصادية، مؤكدا أن الجنيه يعكس الوضع الاقتصادي.

وأردف أن معدل النمو قبل أزمة كورونا وصل إلى 5.8 % وهذه نسبة غير كافية لمصر التي بها معدل نمكو سكاني يصل إلى 2.5% سنويًا، وهذا يحتاج معدل نمو 7 أو 8%.

واستطرد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، «كلما مضينا في النمو الاقتصادي تم خلق فرص عمل أكثر، ووجدت موارد لإصلاح الوضع التعليمي والصحي.
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