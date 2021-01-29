الصوت والضوء: عملنا على إبراز ميدان التحرير بالشكل اللائق.. فيديو

أكد قال محمد عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء ، أنه تم العمل على إضاءة الاهرامات اثناء قرعة كأس العالم لكرة اليد ، ونعمل على القيام بذلك في العديد من الاحتفالات والفعاليات التي نشارك بها.





وأضاف عبد العزيز ، خلال مداخلة لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي ، أن الاضاءة هو علم وفن ، مشيرا إلى أننا نعد التصميملت اللازمة للاضاءة بما يتناسب مع العمارات داخليا وخارجيا ونحاول ابراز الزخارف التي توجد بكل عمارة.





وتابع رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء أننا قد نحتاج إلى فترة طويلة قد تستغرق شهورا عديدة؛ لمعرفة شكل الكشاف، ولونه ، واتجاهات الإضاءة؛ لكي يتم تنفيذ المشروع بالشكل الصحيح.



