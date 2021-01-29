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الصوت والضوء: عملنا على إبراز ميدان التحرير بالشكل اللائق.. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:16 م
حمد عبدالعزيز رئيس
حمد عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء
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محمود محسن
أكد قال محمد عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء، أنه تم العمل على إضاءة الاهرامات اثناء قرعة كأس العالم لكرة اليد، ونعمل على القيام بذلك في العديد من الاحتفالات والفعاليات التي نشارك بها.

وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلة لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي، أن الاضاءة هو علم وفن، مشيرا إلى أننا نعد التصميملت اللازمة للاضاءة بما يتناسب مع العمارات داخليا وخارجيا ونحاول ابراز الزخارف التي توجد بكل عمارة.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء أننا قد نحتاج إلى فترة طويلة قد تستغرق شهورا عديدة؛ لمعرفة شكل الكشاف، ولونه، واتجاهات الإضاءة؛ لكي يتم تنفيذ المشروع بالشكل الصحيح.

وأشار عبد العزيز إلى أنه تم إبراز المشروع بالشكل اللائق في ميدان التحرير، مؤكدا أنه كان هناك تعاون لجهات الدولة فى ابراز المشروع بشكل لائق فى تطويرة العاصمة بالكامل.
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